Antoine Launay de olho na final da Taça do Mundo de Praga

O canoísta Antoine Launay, que vai representar Portugal no slalom nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, quer "chegar à final" na Taça do Mundo, que decorre entre sexta-feira e domingo em Praga.

"Esta prova será um ótimo treino para os Jogos, às quais quero chegar na melhor forma. Quero atingir a final e representar Portugal da melhor maneira possível", disse o atleta, à assessoria da federação de canoagem.

O canoísta elogiou as "semanas de treinos muito intensos" com o técnico nacional Pedro Guerrero, assumindo que a dupla está "muito feliz com o trabalho realizado".

Launay inicia a competição na sexta-feira onde os 63 participantes em K1 procuram uma das 40 vagas -- 30 na primeira manga mais 10 numa segunda passagem pelo circuito - nas meias-finais, que decorrem no sábado e das quais sairão os 10 finalistas que horas mais tarde discutem as medalhas.

O evento vai contar com campeões da Europa, do Mundo e Olímpicos, pois é o derradeiro momento de aferição antes de Tóquio'2020.