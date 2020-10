Antoine Launay falha acesso à final na Taça do Mundo de slalom

O canoísta português Antoine Launay falhou este sábado a qualificação para a final da prova de K1 na etapa de Ljubljana da Taça do Mundo de slalom, ao concluir as meias-finais no 13.º lugar.

Launay, especialista em águas bravas, terminou com o tempo de 77,22 segundos tendo sofrido duas penalizações, mais 4,92 do que o esloveno Peter Kauzer, o mais rápido entre os 10 atletas apurados para a final.

O canoísta português, de 27 anos, garantiu para Portugal uma vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, após o sétimo lugar alcançado nos Mundiais de 2019, em La Seu d'Urgell (Espanha).