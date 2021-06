Antoine Launay falhou presença na final da Taça do Mundo de Praga

O canoísta Antoine Launay, que representará Portugal no slalom nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, terminou este sábado, na 20.ª posição a meia-final da Taça do Mundo de Praga, falhando a presença na final por 1,02 segundos.

Na República Checa, Antoine Launay terminou a semifinal da prova de K1, que contou com 40 atletas, na 20.ª posição, com o tempo de 96,90 segundos, depois de um percurso sem qualquer penalização, ficando a 1,02 segundos do 10.º lugar, a última posição que garantia o apuramento para a final.

Launay foi obrigado a disputar a segunda manga eliminatória, na qual foi o terceiro mais rápido, conseguindo assim integrar o lote dos 40 semifinalistas que na manhã de hoje discutiram um lugar na prova das medalhas.

Na final da prova de K1 o checo Jiri Prskavec, com o tempo de 90,42 segundos foi o mais rápido seguido do italiano Giovanni de Gennaro, com o registo de 90,87 segundos, e do francês Mathieu Biazizzo, com 92,01 segundos.