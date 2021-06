Antoine Launay fora da final de slalom K1 da Taça do Mundo na Alemanha

O canoísta Antoine Launay, que representará Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, falhou este sábado a qualificação para a final de slalom K1 da Taça do Mundo de Markkleeberg, ao terminar em 36.º lugar nas meias-finais.

Launay terminou a prova com o tempo de 146,11 segundos, muito distante do vencedor, o eslovaco Jakub Grigar, que se impôs em 88,77, e até do último canoísta apurado para a final da prova alemã, o italiano Christian De Dionigi, 10.º classificado.

O atleta português, que esta sexta-feira obteve o derradeiro lugar de apuramento para as meias-finais, foi incapaz de repetir a proeza este sábado, terminando na 36.ª posição, entre 40 participantes.