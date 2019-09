Antoine Launay garante Tóquio 2020 no slalom de canoagem

O canoísta Antoine Launay garantiu este domingo vaga na prova de K1 de slalom em Tóquio2020, num dia em que foi sétimo nos mundiais de Espanha, nos quais a federação lusa apresentou quatro atletas. Em La Seu d'Urgell, Launay, que conseguiu o melhor resultado de sempre de Portugal em mundiais de slalom, ficou a 5,05 segundos do novo campeão, o checo Jiri Prskavec, que concluiu o percurso em 84,26 segundos.





A prova de K1 apurava os 18 primeiros países, sendo que Launay conseguiu para Portugal o quarto posto. Os espanhóis David Llorente e Joan Crespo completaram o pódio, respetivamente a 1,70 e 2,96 de Prskavec. Ivan Silva também foi às semifinais, contudo foi 40.º, com 189,97, falhando um dos 10 lugares para a prova das medalhas: o jovem Frederico Alvarenga ficou-se pelas eliminatórias. Em C1, o olímpico José Carvalho tentou repetir a presença do Rio2016, onde foi nono na final, contudo uma lesão no ombro obrigou-o a desistir em plenas eliminatórias, na quinta-feira. José Carvalho terá uma derradeira oportunidade de ser bem-sucedido nos Europeus de 2020, de 15 a 17 de maio, em Lee Valey, Inglaterra, contudo só está uma vaga em aberto para a Europa.Em regatas em linha, Fernando Pimenta já conseguiu a vaga para Portugal em K1 1.000, tal como Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela em K4 500 e Teresa Portela em K1 200, sendo que em maio há uma fase continental em que a seleção lusa pode conseguir mais lugares em K1, K2, C1 e C2. A cerca de 10 meses dos Jogos Olímpicos, Portugal conta com 25 lugares conquistados, entre atletas qualificadas e quotas adquiridas, sete dos quais na canoagem, seis na velocidade e um no slalom.