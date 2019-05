Antoine Launay na semifinal de K1 do Europeu slalom

O português Antoine Launay qualificou-se esta sexta-feira diretamente para a semifinal da competição de K1 do Europeu slalom, que está a ser disputado em Pau, em França.Antoine Launay concluiu a primeira manga eliminatória na oitava posição, em 90,5 segundos, a 5,89 do vencedor, o britânico Joseph Clarke, e avançou diretamente para a semifinal da prova.Também em K1, Frederico Alvarenga e Damien Launay não foram além das 42.ª e da 52.ª posições, em 101,78 e 153,44 segundos [com 50 de penalização], respetivamente, e foram relegados para a segunda manga.Após esta repescagem, ambos ficaram afastados da semifinal, com Damien Launay a concluir no 22.º lugar, em 101,54, e Alvarenga no 27.º posto, em 105,98.Na quinta-feira, José Carvalho falhou o apuramento para a semifinal de C1.