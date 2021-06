Antoine Launay nas meias da Taça do Mundo de slalom de Praga

O canoísta Antoine Launay, que representará Portugal no slalom nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça do Mundo, porém precisou de ir à segunda manga para estar nos 40 mais fortes em Praga.

A primeira passagem só premiava os 30 melhores e o português foi 40.º, a 1,62 segundos do êxito, pelo que teve de ir à segunda manga, na qual passavam só os 10 melhores tempos.

Aqui, Launay foi o terceiro mais forte e conseguiu, assim, integrar o lote dos 40 semifinalistas que na manhã de sábado discutem um lugar na prova das medalhas, decidida horas mais tarde pelos 10 mais fortes.

A canoagem tem mais sete atletas em Tóquio'2020, todos em regatas em linha, nomeadamente Fernando Pimenta (K1 1.000 metros), o K4 500 composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, Teresa Portela em K1 200 e Joana Vasconcelos em K1 500.