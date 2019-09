Antoine Launay "orgulhoso" com a vaga olímpica em K1 slalom

O canoísta Antoine Launay disse que está muito orgulhoso por ter garantido uma vaga olímpica em K1 de slalom e manifestou o desejo de marcar presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020."É a consagração de um trabalho, depois de em 2016 não ter conseguido a vaga olímpica. É um orgulho para mim, para a federação e para o meu país", afirmou o canoísta, em declarações à agência Lusa.Antoine Launay, de 26 anos, explicou que dentro de 10 dias vai partir para o Japão, onde participará em duas competições, uma das quais o evento teste para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.Nascido em França e com família no Funchal, Antoine Launay vive e treina em Espanha, mas admitiu que o faz apenas porque em Portugal não existe um lugar para treinar."Se Portugal tivesse um lugar para treinar canoagem de slalom é claro que eu viveria aí", garantiu o canoísta, que no domingo foi sétimo classificado nos Mundiais de slalom.A cerca de 10 meses dos Jogos Olímpicos, Portugal conta com 25 lugares conquistados, entre atletas qualificadas e quotas adquiridas, sete dos quais na canoagem, seis na velocidade e um no slalom.