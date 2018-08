Ataque ao pódio começa hoje

Hoje ainda não haverá regatas de medalhas no Mundial de Montemor-o-Velho no que à canoagem diz respeito – existirá para a paracanoagem –, mas é no primeiro dia que se começa a atacar o pódio. As eliminatórias ditarão a passagem às meias-finais, pelo que é necessário dar tudo por tudo desde o primeiro momento.No que aos portugueses diz respeito, serão muitos, dos mais de 30 que compõem a comitiva, a entrar em ação no primeiro dia, com destaque para o líder da Seleção Nacional, Fernando Pimenta. O canoísta do Benfica vai competir entre as 12 e as 12h30 na segunda eliminatória do K1 1000, a sua distância predileta e que é olímpica. Pimenta nunca foi campeão do Mundo deste barco, depois do bronze em 2015 e a prata em 2017. Mas é o tricampeão europeu e compete em casa, factos que, para ele, não serão uma mais-valia."Isto é outra competição. Competimos todos da linha de partida. Não há favoritos. Temos de dar tudo por tudo. Não há hipóteses de repetir a prova", destacou.Passando às meias-finais (não há apurados diretamente, qualificando-se os seis primeiros de cada série), o dia grande para Pimenta será no sábado. Na parte da manhã realizam-se as meias-finais, qualificando-se para a final os três primeiros de cada uma das três séries. A regata das medalhas será cerca de duas horas e meia depois. Aí se saberá se conseguirá chegar ao lugar do pódio que lhe falta no K1 1000 em Mundiais.Também Teresa Portela/Joana Vasconcelos, no K2 500, e João Ribeiro, em K1 500, todos canoístas do Projeto Olímpico, competem com os olhos postos na final. Os três estão igualmante alinhados para os dois K4 500.Os atletas com deficiência física começaram ontem, destacando-se, nos portugueses, a final A, a disputar hoje por Floriano Jesus, no KL1, enquanto um dos atletas mais jovens desta seleção, Hugo Costa, e Norberto Mourão vão disputar amanhã a final B em KL2.