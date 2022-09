Beatriz Fernandes garante medalha de bronze no mundial júnior em C1 1.000 metros

A canoísta júnior Beatriz Fernandes garantiu, esta sexta-feira, a medalha de bronze na categoria de C1 1.000 metros dos Mundiais da Hungria, o primeiro pódio luso alcançado em Szeged.A vice-campeã da Europa em C1 500 metros, distância em cuja final participará no sábado, cumpriu os 1.000 metros em 4.38,66 minutos, a 2,97 segundos do ouro da cazaque Mariya Brovka, que bateu a húngara Panna Gyore por 2,07.

Já o K4 500 de Ana Brito, Mariana Oliveira, Beatriz João e Clara Lopes não conseguiu repetir o bronze dos Europeus da Sérvia, ficando em quinto lugar, com o tempo de 1.39,77 minutos.

O quarteto luso ficou a 5,30 segundos do ouro da Hungria, 1,92 segundos mais rápida do que a Alemanha, prata, e 4,50 do que a Polónia, bronze.

Na categoria de sub-23, o K4 500 metros de Iago Bebiano, Ruben Boas, Rafael Oliveira e Alexandre Santos terminou em nono lugar, em 1.22,82 minutos, a 3,44 da Polónia, que se sagrou campeã do Mundo.

Para sábado, estão garantidas, para já, as finais juniores de Beatriz Fernandes em C1 500 metros, do K2 500 de Duarte Cerdeira e Ricardo Gonçalves e do K1 1.000 de Ana Brito, bem como do K2 500 sub-23 de Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha.

Portugal apresenta-se nos mundiais sub-23 e júnior com um recorde de 21 canoístas, que garantiram o direito de participação após os bons resultados nos Europeus da Sérvia, com 16 tripulações nas regatas de pódio, nas quais foram conquistadas uma prata e um bronze.