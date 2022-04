Benfica contrata Pedro Casinha e João Duarte com vista à participação nos Jogos Olímpicos

O Benfica anunciou esta terça-feira a contratação dos canoístas Pedro Casinha e João Duarte cujo objetivo será marcar presença nos Jogos Olímpicos de 2024.Pedro Casinha, vicecampeão mundial júnior em K1 200 metros no ano passado, reiterou o "orgulho" de representar os encarnados. "Enquanto atleta prefiro dizer que sou competitivo. Como objetivos tenho os de chegar aos europeus e mundiais e continuar nos pódios. É sempre um sonho conseguir alcançar um lugar nos Jogos Olímpicos e trazer um símbolo como o do Benfica é um acréscimo de responsabilidade, assim como poder competir com ele", vincou em declarações à BTV.Por seu turno, João Duarte pretende carimbar também o passaporte para Paris'2024. "Sou bastante raçudo e luto até ao fim. Vou lutar pelos objetivos que tenho, como a presença nas competições internacionais e representar Portugal e o Benfica nos Jogos Olímpicos. Faço parte do grupo de treino do Fernando Pimenta e tenho como objetivo os Jogos Olímpicos", declarou.