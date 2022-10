Bernardo Pereira alcança medalha de bronze nos Mundiais de canoagem de mar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Bernardo Pereira foi esta quinta-feira terceiro classificado na categoria de sub-23 dos Mundiais de canoagem de mar, no seu primeiro ano neste escalão, em prova realizada entre Viana do Castelo e Esposende.



O madeirense concluiu o percurso em 1:20.19 horas, ficando a 1.46 minutos do vencedor, o sul-africano Ulvard Hart, que bateu o seu compatriota Joshua Fenn por 15,99 segundos. Em 2021, Bernardo Pereira foi campeão da Europa e do mundo, mas na categoria júnior.

Portugal, que, com este pódio, atingiu um recorde de 30 medalhas numa só época, contabilizando somente campeonatos da Europa e do mundo nas várias vertentes da canoagem, teve ainda outro canoísta em destaque neste escalão, António Ribeiro, que foi 10.º, a 7.43 minutos do primeiro.

A seleção liderada por Rui Câncio, igualmente selecionador das maratonas lusas, teve ainda três juniores no top-10, nomeadamente Francisco Dias, quinto a 3.33, Miguel Órfão, oitavo a 4.58, e Francisco Barcelos, nono a 5.40.

Em seniores, o melhor luso foi David Fernandes, antigo atleta olímpico na velocidade (regatas em linha), que foi 21.º, a 6.10 minutos do sul-africano Kenneth Rice, em 1:17.10.

No setor feminino, destaque para a sub-23 Sara Sotero, quarta classificada nesta categoria, a 5.54 minutos da norte-americana Ana Swetish, que venceu em 1:30.37.

Em juniores, Beatriz João e Luísa Pereira foram oitava e nona, respetivamente a 8.53 e 9.15 minutos da sul-africana Saskia Hockly, que se impôs em 1:32.00. Em seniores, a melhor lusa foi a antiga internacional de velocidade Joana Sousa, que foi 13.ª em 1:37.07, a 11.01 minutos do ouro da australiana Jemma Smith.

A Federação Internacional de Canoagem (ICF) confirmou este mundial como a maior prova de canoagem de sempre, com 532 participantes oriundos de 30 países.