Canoístas Antoine Launay e Ivan Silva nas meias-finais em Ljubljana

Os canoístas portugueses Antoine Launay e Ivan Silva qualificaram-se esta sexta-feira para as meias-finais de K1 da terceira etapa da Taça do Mundo de slalom, que decorre em Ljubljana.





Launay foi o terceiro mais rápido, concluindo a prova em 77,94 segundos, enquanto Ivan Silva foi 26.º classificado, com 83,30, numa eliminatória vencida pelo britânico Joseph Clarke, com o tempo de 75,19.As meias-finais de K1 da etapa eslovena da Taça do Mundo de slalom realizam-se no domingo, dia em que se disputa também a final da prova.