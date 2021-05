Canoístas apurados já só têm olhos para os Jogos Olímpicos

Os seis canoístas portugueses já apurados nas regatas em linha para Tóquio'2020 vão disputar a Taça do Mundo, em Szeged, na Hungria, e os Europeus somente com o foco nos Jogos Olímpicos, relativizando estes resultados intermédios.

"Só penso na preparação para os Jogos Olímpicos. Estas competições são importantes para avaliar o trabalho que estamos a fazer. O objetivo é dar o meu melhor, fazer uma avaliação e tirar as melhores ilações possíveis. E depois trabalhar para o Europeu e Jogos Olímpicos", reconheceu Fernando Pimenta, que compete em K1 1.000 metros.

Também em declarações à Lusa, Emanuel Silva garante que o K4 500 metros, no qual tem como parceiros João Ribeiro, David Varela e Messias Baptista, está "bem preparado física e psicologicamente" e que as próximas provas são meras "'batalhas' para chegar à grande 'guerra' e não vacilar", para que não haja dúvidas de que em Tóquio2020 "Portugal vai andar lá na frente".

O seu colega David Varela também está focado no Japão, contudo afiança que o quarteto "gosta de competir e de ganhar": "Viemos com o objetivo de ver como nos encontramos. O objetivo são os Jogos Olímpicos, mas, se pudermos sair daqui com um bom resultado, para nós seria mais um passo para o nosso principal objetivo".

Já Teresa Portela, que é 'dona' do K1 200, vai ser testada pelo seu novo treinador, o espanhol Daniel Brage, com quem começou a trabalhar após os Mundiais de agosto de 2019 e que nunca a orientou em competição, pelo facto de a pandemia da covid-19 ter anulado o calendário internacional.

"É a primeira vez que me vai ver a competir a nível internacional enquanto treino com ele. Vai avaliar e conhecer-me melhor. Vamos tirar dados importantes para os Jogos Olímpicos. Tudo o que conseguir fazer bem, é porque já está a ser bem feito", diz a atleta, que neste período se tem preparado com a sua homónima e melhor canoísta espanhola.

Quanto a lugares no pódio, Fernando Pimenta destaca o "leque muito grande de atletas a lutar pelas medalhas" e recorda que há vários que apontaram o pico de forma para esta Taça do Mundo, na qual podem conquistar as vagas das quotas olímpicas dos respetivos países.

"Estão com uma motivação ainda maior. Afirmar-se e mostrar potencial para serem uma aposta", justificou o medalha de prata em K2 1.000 em Londres2012.

Neste longo período sem competição -- desde agosto de 2019 realizou apenas uma regata, também em Szeged, tendo então vencido a única Taça do Mundo de 2020 -, começou a experienciar a paternidade.

"Ajudou-me, sem dúvida, a ter ainda mais responsabilidade no que faço e uma maior motivação", completou.

Estas três tripulações com lugar garantido em Tóquio2020 iniciam na sexta-feira a participação na Taça do Mundo, que decorre até domingo, logo após as qualificações para o Japão que terminam hoje em Szeged.

Ao todo, Portugal participa com 20 canoístas -- quatro deles em paracanoagem -- num total de 19 tripulações.

Portugal apurou ainda Antoine Launay no slalom e Norberto Mourão (VL2) na paracanoagem, que hoje garantiu uma segunda vaga nos Jogos Paralímpicos, cujo titular ficará decidido entre Alex Santos e Floriano Jesus (KL1), no sábado, na final da Taça do Mundo.