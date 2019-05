Canoístas do slalom no Europeu a pensar no apuramento para Tóquio'2020

O canoísta olímpico José Carvalho sobressai no quarteto de atletas que, entre quinta-feira e domingo, disputam o Campeonato da Europa de slalom, em Pau, França, em preparação para a qualificação olímpica.José Carvalho, que compete em C1, cujas eliminatórias decorrerem quinta-feira, entre as 15 horas e 18 horas (hora de Lisboa), vai ter a companhia dos K1 Antoine Launay, Damien Launay e Frederico Alvarenga, com as qualificações na sexta-feira, entre as 9 e as 12h30."Espero alcançar a meia-final, para os 20 melhores barcos. Depois, tudo o que vier já é bom", disse José Carvalho, nono no Rio'2016, assumindo, ao site da federação, a "felicidade por voltar a trabalhar com o antigo treinador".O espanhol Pere Guerrero regressou ao comando técnico da seleção de canoagem, substituindo o compatriota Marc Domenjó."Estou bastante confiante para o que se avizinha. Pere Guerrero já me conhece, conseguimos bons resultados e é uma pessoa que me transmite muita confiança", reforçou Carvalho.Antoine Launay, que integra o projeto olímpico Tóquio2020, disse estar "pronto" e confiante em atingir o 'top 15', ambicionando mesmo "chegar ao pódio".O ponto alto da época é o Mundial, que apura para os Jogos Olímpicos, e que se vai realizar na pista de La Seu d'Urgell, em Espanha, de 24 a 29 de setembro.