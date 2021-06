Canoístas lusos querem ganhar eliminatórias para irem direitos à final do Europeu

Três das quatro tripulações portuguesas nos Europeus de canoagem podem aceder na quinta-feira diretamente às finais caso vençam as suas eliminatórias, destacando-se o caso de Fernando Pimenta nos olímpicos K1 1.000 em Poznan, Polónia.

O campeão da Europa em 2016, 2017 e 2018 vai tentar, às 09:25, horas de Lisboa, no arranque da competição vencer a sua eliminatória - o que tem feito habitualmente -, para assim, sempre que o número total de participantes o permita, poder evitar a meia-final, um desgaste adicional.

Às 14:15, João Ribeiro também precisa de ganhar para ir direto para a regata das medalhas em K1 500, o mesmo que acontece com Emanuel Silva e Messias Baptista no K2 500 às 15:50.

Este trio junta-se a David Varela na sexta-feira no olímpico K4 500, a embarcação cujo resultado mais importa, depois de nos Mundiais de 2019 e Taça do Mundo de maio terem ficado a escassos centésimos de segundo do bronze.

Teresa Portela prescindiu de competir em K1 200 para melhor se preparar para Tóquio2020, enquanto Joana Vasconcelos fez o mesmo em K1 500, depois de ter garantido um lugar nos Jogos somente a semana passada, numa desgastante viagem à Sibéria.

"Esta é a última grande competição antes dos Jogos Olímpicos, o momento para aferir o nosso nível. Queremos estar em todas as finais e, em algumas, acreditamos poder ir ao pódio. Confiamos plenamente no valor da nossa equipa", disse à Lusa Ricardo Machado, vice-presidente da federação e diretor técnico nacional, que lidera a comitiva na Polónia.

Na paracanoagem, Norberto Mourão terá de ser um dos três primeiros em VL2 para ir para a prova decisiva, enquanto Alex Santos, em KL1, só entra em competição na quinta-feira.