Canoístas portugueses falham medalhas na Taça do Mundo de maratona

Os canoístas portugueses Sérgio Maciel, em C1, e José Ramalho, em K1, falharam este sábado a conquista de medalhas na Taça do Mundo de maratona, ao terminarem no quinto e 12.º lugares nas finais das respetivas classes.Em Baerum, na Noruega, no mesmo local em que se vai realizar o Campeonato do Mundo de maratona, entre 26 e 30 de agosto de 2020, Sérgio Maciel, campeão do mundo de sub-23, foi o que ficou mais perto do pódio, ao terminar a final de C1 no quinto lugar, com o tempo de 15.19,41 minutos.O canoísta português terminou a distância considerável do vencedor (1.10,88 minutos), o checo Jakub Brezina, que completou os 3.400 metros da prova em 14.08,53, à frente do compatriota Jan Dlouhy e do francês Tanguy Soucheyre, segundo e terceiro colocados, respetivamente.José Ramalho ficou muito longe dos primeiros lugares na final de K1, concluindo a prova na 12.ª posição, com o tempo de 12.58,84 minutos, a 25,72 segundos do vencedor, o norueguês Jon Amund Vold, que cumpriu os 3.400 metros em 12.33,12, imediatamente à frente do compatriota Eivind Vold e do dinamarquês Mads Brandt Pedersen.As mais importantes provas que se vão realizar este ano são o Europeu, em Decize, França, entre 25 e 28 de julho, e o Campeonato do Mundo, em Shaoxing, China, de 17 a 20 de outubro.