Canoístas portugueses confiantes na presença em Tóquio2020

Kevin Santos, em K1 200, e Bruno Afonso/Marco Apura, em C2 1000, estão confiantes de que se apresentam no seu melhor momento de sempre para conseguir as últimas vagas olímpicas para Tóquio2020.

"Zero margem de erro. Não há margem. Muito treino, muita repetição para chegar à hora e quase sair no automático. Concentração e o 'mindset' na altura certa é muito importante", diz Kevin Santos.

Em declarações à Lusa, o atleta de 1,96 metros, o mais alto em Portugal, está "super-focado" na sua prova, revelando-se despreocupado com a valia dos seus adversários, pois entende que apenas depende de si conseguir umas das duas vagas.

"Sou um atleta forte, sei o que tenho de fazer. Tendo o plano delineado e é cumprir, sem margem de erro", reforçou o canoísta, que assume as "expectativas elevadas", mesmo sabendo que a sua missão é "difícil".

Na sua grande evolução esta época destaca o convívio diário nos estágios com o K4 500 já qualificado para Tóquio2020, composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, David Varela e Messias Baptista.

"Estar sempre com eles foi um dos pontos fulcrais para a evolução que tive, com o treinador Rui Fernandes sempre ao pé de mim a orientar-me e a não me deixar cometer erros", admitiu, revelando que aprendeu "muito" com a diversidade do quarteto mais experiente.

Bruno Afonso também não tem dúvidas de que o trabalho junto de Fernando Pimenta "foi fundamental" para que agora esteja num momento ímpar com Marco Apura, na C2 1000 que também tem duas vagas à espera.

"Temos a convicção de que fizemos o melhor trabalho possível, foi bem feito. Estamos na melhor forma de sempre. Acreditamos que vamos conseguir uma das duas quotas que restam. Obviamente, que a estrelinha da sorte esteja sempre presente. Só temos de fazer o mesmo dos treinos, pois estamos no caminho certo", assegurou Bruno Afonso.

Marco Apura elogiou a dupla "muito esforçada, focada, com motivação para treinar e querer evoluir a cada dia", revelando que no convívio diário com Fernando Pimenta aprenderam "a sofrer e a ultrapassar o limite do que achávamos que era o nosso esforço".

Ao contrário dos companheiros, Rúben Boas e João Pereira, integrados no projeto Esperanças Olímpicas e finalistas nos Europeus e Mundiais de 2019, mas em K4, só têm uma vaga disponível em K2 1.000, porém alimentam a esperança de serem a surpresa da competição e engrossar o lote de apurados da canoagem, para já de seis na pista e um no slalom.

Joana Vasconcelos, em K1 200, Francisca Laia e Sara Sotero, em K2 500, e Inês Penetra e Beatriz Lamas, em C2 500, são a equipa feminina em busca do mesmo sonho.