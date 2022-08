Comitiva chegou a Munique

Só superada pela delegação do atletismo (mais de quatro dezenas de atletas) nestes Europeus multidesportivos de Munique, a comitiva da canoagem, com 23 convocados, chegou ontem ao palco da competição, para entrar em ação amanhã nas eliminatórias, sendo que as primeiras finais terão lugar na quinta-feira.Fernando Pimenta volta a liderar as ambições nacionais na canoagem, participando em quatro provas – K1 1000, K2 1000 com João Duarte, K1 500 e K1 5000 –, o mesmo número das que esteve presente nos Mundiais do Canadá, com o saldo de três medalhas. Os eleitos dividem-se pelos caiaques, canoas e paracanoagem. Oito desles são femininos, depois de só uma ter ido ao Mundial.