Coronavírus: Campeonato do Mundo de velocidade de canoagem adiado

A Federação Internacional de Canoagem (ICF) adiou esta quarta-feira o Campeonato do Mundo de velocidade de disciplinas não olímpicas, que vai decorrer na Hungria, para setembro e alterou mais três provas, devido à pandemia de Covid-19.

Agendados para 10, 11 e 12 de julho, em Szeged, os Mundiais de velocidade passaram provisoriamente para setembro, mas a ICF vai avaliar a situação em 15 de maio.

O Campeonato do Mundo de maratona, que iria acontecer de 27 a 30 de agosto, em Baerum, na Noruega, foi mesmo cancelado, enquanto as provas da Taça do Mundo ficaram para já suspensas, com a possibilidade de também serem canceladas.

O Mundial de Kayak Polo, agendado de 08 a 13 de setembro, em Roma, foi adiado para 2021, ainda sem data marcada.

