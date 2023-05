David Varela critica processo de seleção

David Varela, oitavo classificado em Tóquio'2020 no K4 500 metros, ficou de fora dos convocados para a Taça do Mundo de Szeged, que se realiza no próximo fim de semana na Hungria, apesar de defender que cumpriu a prova seletiva que servia de apuramento. Só que, segundo o olímpico do Marecos (Gondomar), o selecionador Rui Fernandes decidiu fazer um controlo adicional para definir a equipa final, onde ele não foi chamado, optando pelo quarteto Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Batista e Kevin Santos. "Disseram-me que não contavam comigo, que ‘a equipa não tinha bom ambiente’. O técnico afastou-me quando na seletiva fiquei à frente de vários atletas! Sou um atleta que alcançou uma final olímpica e, agora, sem uma explicação técnica, fui pura e simplesmente afastado", criticou nas redes, assim como o canoísta Artur Pereira.