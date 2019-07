Duelo Benfica-Sporting na final de K1 1000

Fernando Pimenta (Benfica) e Emanuel Silva (Sporting) disputam hoje, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, a final da categoria K1 1000 metros do Campeonato nacional.

Os dois canoístas são os principais favoritos a vencer o título da categoria, que vai contar ainda com as participações de Rodolfo Neves (KCC Arade), Adriano Conceição (CN Crestuma), João Albuquerque (GD Alcoutim), Rúben Boas (GCDR Gemeses), David Fernandes (CN Funchal), Bernardo Santos (CC Amora) e Luís Ramos (AN Amorense).

Este que é mais um teste para os internacionais lusos que vão representar a Seleção Nacional, entre 21 e 25 de agosto, nos Mundiais de Szeged, na Hungria, prova que vale ainda o apuramento para os Jogos Olímpicos e Tóquio’2020.

A final, segundo informa a página oficial da Federação Portuguesa de Canoagem, está agendada para as 9 horas.