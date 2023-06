Emanuel Silva elogia atitude de Fernando Pimenta

Emanuel Silva e Fernando Pimenta deram à canoagem portuguesa a primeira medalha olímpica – prata em Londres’2012 no K2 1000 –, dupla que agora volta a juntar-se no K4 500 nos Jogos Europeus. "E 11 anos volvidos, é um enorme prazer voltar a partilhar um barco de equipa com o Fernando Pimenta. Para os Jogos Europeus, Portugal vai contar com uma nova combinação. Demonstrando uma atitude de humildade, profissionalismo e compromisso com a FPC, com os colegas de equipa e sobretudo com os portugueses, o Fernando aceitou o desafio de entrar no K4", escreveu Emanuel Silva nas redes sociais. "Estamos conscientes que pouco mais de uma semana de trabalho não é o tempo ideal para preparar uma competição deste nível. Quando não se quer arranja-se uma desculpa...Mas quando se quer muito arranja-se uma forma", frisou.