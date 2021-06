Emanuel Silva foi operado com "sucesso total" e terá alta no sábado

O canoísta olímpico Emanuel Silva foi esta sexta-feira operado "com sucesso total" na Polónia a um problema renal, estando já "focado no regresso aos treinos para preparar Tóquio2020, com "objetivos intocados".

"O Emanuel está bem, cansado. A nossa primeira conversa depois da saúde foi a preparação para Tóquio2020. Foco total e completo. Está tudo bem. (....) Saímos do discurso da doença, a conversa apontou logo quando começa a treinar. O espírito é retomar o mais depressa possível e ir para a luta. É um lutador", disse à Lusa o médico da seleção, Jaime Milheiro.

O atleta, que foi "muito bem acompanhado e tratado no hospital público de Poznan", e que tem contado com a presença da esposa, polaca, teve uma forte crise renal na quarta-feira, que o levou a ser internado, devendo ter alta somente no sábado ao final da manhã.

"A operação correu muito bem. Foi um sucesso total. O obstáculo, o cálculo, foi desintegrado. Desobstruiu-se a via urinária. Tinha 7,4 milímetros e estava muito perto da bexiga, mas completamente encravado, provocando algum sofrimento renal. Não teve outra solução que a intervenção cirúrgica, uma uretro-citoscopia", explicou o clínico.

Emanuel Silva, que vai aos seus quintos Jogos Olímpicos, vai retirar o cateter na próxima sexta-feira ou no sábado, esperando-se que, no domingo ou na segunda-feira, já possa "retomar os treinos, de forma individual e progressiva, articulada e determinada pelo treinador, Rui Fernandes".

Quanto aos Jogos Olímpicos, nos quais competirá em K4 500 daqui a cerca de oito semanas, o médico da seleção confia que o impacto será "zero", pelo que acredita que os objetivos da tripulação que inclui ainda João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela possam continuar "elevados, intocáveis".

"É muito possível que tenha até impacto positivo. Este tipo de obstáculos, e conhecendo bem as pessoas, não só o Emanuel, mas toda a equipa, além dos quatro, a equipa da canoagem tem a particularidade e capacidade de se superar perante as dificuldades, obstáculos e este foi relevante, algo que ninguém questiona", concluiu.