Emanuel Silva quebra silêncio sobre o Sporting

Emanuel Silva quebrou esta tarde o silêncio sobre o fim (ou não...) da sua ligação ao Sporting, através de uma longo comunicado nas redes sociais.





O olímpico português, que em Tóquio fará a sua quinta participação em Jogos Olímpicos, dá entender que o caso ainda não estará resolvido, em função de uma cláusula contratual que o atleta quer fazer vingar.Em agosto, o nosso jornal já tinha avançado com a forte hipótese de o Sporting acabar ou pelo menos suspender a modalidade de canoagem no clube. A confirmação chegou no mês passado, depois de os leões terem enviado cartas aos atletas a informá-los de que não renovaria os vínculos contratuais, e que a partir do último dia de dezembro de 2020 seriam livres para seguirem outros caminhos."Ao contrário do que outros fazem, ou tentam fazer, a todos devo uma explicação. Aconteça o que acontecer, farei tudo o que estiver ao meu alcance para, com a exigível dignidade, representar o nosso País nos próximos Jogos Olímpicos!Ao longo dos anos, experienciei um vasto leque de condicionantes que marcaram a minha carreira, uns melhores e outros não tão bons. Mas tal como todos os outros atletas, nunca esperava que uma pandemia tornasse os nossos dias tão excepcionais!E foi sempre tendo presente esse carácter excepcional que geri o meu ano de 2020. Contudo, em plena preparação para os meus quintos Jogos Olímpicos, a Direcção do Sporting CP comunicou a cessação do meu contrato. Tal como aconteceu a outros atletas/companheiros.Os que representam aquele que era e é o meu Clube do coração, a poucos meses do importantíssimo evento, que são os Jogos Olímpicos, para os quais me apurei em tempo oportuno, fizeram cessar o vínculo laboral que tinha comigo, pondo em causa a minha preparação para os mesmos Jogos.É consabido que tal evento deveria ter ocorrido no Verão de 2020, o que não aconteceu, sendo os mesmos adiados.Ora, o vínculo laboral com o Sporting CP cessava no final da época desportiva, melhor dizendo 31/12/2020. Sucede que, no contrato celebrado entre as partes, está expressamente prevista a salvaguarda de situações em que as competições são adiadas. E vale tanto para o atleta, como para o Clube. Algo devidamente salvaguardado com a então Direcção do Clube.E sendo assim, em modesto entendimento, se assistia à entidade Patronal o direito de exigir o prolongamento do contrato, igual direito existia, como existe, para o Atleta. Pelo que, sempre deveria ocorrer a cessação só após a realização dos Jogos Olímpicos.Veremos o que o futuro me/nos reserva. Porém, quando se é sério, trabalhador, competente e pessoa de bem, o futuro sempre será na senda do que o foi num passado recente e no presente. E eu sou! E acredito!Farei tudo o que estiver ao meu alcance para bem representar o nosso País.VIVA a ENORME Instituição que é o SPORTING CP e os seus sócios e simpatizantes, que sempre me a apoiaram"

- Francisca Laia, na mesma situação, também emitiu este comunicado:

"É com uma enorme tristeza que vejo ser-me comunicado pelo Sporting Clube de Portugal o terminus da minha ligação com o Clube. Foram 5 anos de dedicação e empenho diário em prol do clube. Até que, num ano tão importante como o ano de Jogos Olímpicos - e a apenas 7 meses daquele que é o maior evento multi-deportivo do mundo - foi-nos comunicado que não havia verba para dar continuidade à modalidade de canoagem no Clube.

Sempre entendemos estar salvaguardados pela excepcionalidade das circunstâncias, como tantos outros atletas que viram o seu ano desportivo condicionado pela pandemia! As competições foram efectivamente adiadas mas foi-nos transmitida a cessação do contrato.

Dei tudo para honrar a enorme instituição que é o Sporting CP e representá-lo todos os dias, com a máxima dedicação. Pelo clube conquistei 23 medalhas, nacionais e internacionais e consegui a minha primeira participação olímpica, no Rio 2016.

Quero agradecer aos adeptos, que sempre estiveram lá para nos apoiar e dizer-vos que ganhei uma nova família - os meus colegas de equipa Emanuel Silva, Artur Pereira, João Laia, José Carlos Damas e Kevin Santos.

Foi um desafio que me permitiu crescer tanto a nível pessoal como desportivo. Tenho a certeza que 2021 reservará novos desafios mas também novas conquistas. Os objetivos mantêm-se inalterados.

Continuamos com encontro marcado no treino."