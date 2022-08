Europeus: Beatriz Lamas desiste da prova de C1 5000

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Beatriz Lamas desistiu este domingo na prova de C1 5000 metros dos Europeus de Munique, no desempenho que encerrou a bem-sucedida participação da canoagem portuguesa em Munique, com cinco medalhas.No evento previsto para sábado, mas reagendado para este domingo, devido a uma tempestade, a jovem lusa não concluiu a sua missão.

Ainda assim, estes Europeus vão ser de boa memória para Beatriz Lamas, pois vai entrar no projeto olímpico em virtude do seu sétimo lugar em C2 500, com Inês Penetra.