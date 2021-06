Europeus de canoagem "atribulados" não impedem "balanço muito positivo"

A Federação Portuguesa de Canoagem fez, este domingo, um "balanço muito positivo" da participação da seleção nos Europeus da Polónia, mesmo com os vários incidentes que condicionaram o desempenho luso.

"Apesar de terem sido uns Europeus bastante atribulados, foi um balanço muito positivo. Trouxemos sete embarcações, seis foram à final, obtendo quatro medalhas, e mais uma final B", justificou o vice-presidente Ricardo Machado.

Em declarações à Lusa, o dirigente lamentou o "contratempo" de Emanuel Silva, que sofreu um problema renal e esteve vários dias internado, o que o obrigou a falhar os Europeus e a que o K4 500 não fizeste o derradeiro exame internacional antes de Tóquio2020.

"Apesar do pequeno contratempo que tivemos com o Emanuel, e todas as alterações nas nossas previsões iniciais, podemos dizer que os Europeus correram bem", reforçou.

O dirigente, que também é diretor técnico nacional, lamentou apenas a "forma tão inglória" como terminou a competição em Poznan, "com o Fernando Pimenta a ser penalizado por um erro da arbitragem".

"O terceiro lugar deveria ser o primeiro, aquele que ele merecia. Infelizmente, não foi atendido o nosso protesto e saiu com a medalha de bronze em K1 5.000", lamentou relativamente a Pimenta, que também foi prata nos olímpicos K1 1.000.

Agora, as atenções já estão completamente viradas para os Jogos Olímpicos, com Ricardo Machado a antecipar "dois meses para continuar a trabalhar focados" e para "melhorar alguns aspetos" rumo a Tóquio2020.

A família da canoagem já só pensa em "atacar o principal objetivo da época, os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos", nos quais a federação portuguesa se apresenta com "muita ambição" e tudo irá fazer para "defender ao máximo as cores nacionais".

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 5 de setembro.