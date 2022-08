Europeus: Fernando Pimenta e João Duarte garantem final de K2 1.000 metros

Os canoístas Fernando Pimenta e João Duarte garantiram, esta sexta-feira, a final de K2 1.000 metros dos Europeus de Munique, cerca de três horas antes de o limiano disputar a regata das medalhas em K1 500.

A largar na pista sete, e sob a chuva contínua que tem marcado a manhã de competição na Alemanha, a dupla portuguesa controlou toda a prova, gerindo a parte final e concluindo em terceiro com 3,19,919 minutos, a 1,767 segundos da Dinamarca, mais rápida 1,728 do que a Noruega.

A final desta tripulação, que vai deixar de ser olímpica em Paris'2024 -Pimenta e Emanuel Silva foram prata em Londres'2012 -, disputa-se no domingo, às 10:15, horas de Lisboa.

Pimenta está a disputar quatro eventos em Munique, tendo já garantido as finais do olímpico K1 1.000 e do K1 500, enquanto a de K1 5.000 é de acesso direto.

Teresa Portela e Kevin Santos, em K1 200, e Hélder Silva, em C1 200, também garantiram esta manhã o direito a disputar os pódios nas respetivas provas.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.