Europeus: Fernando Pimenta e João Duarte nonos em K2 1.000 metros

Os canoístas Fernando Pimenta e João Duarte ficaram este domingo em nono lugar na final de K2 1.000 metros dos Europeus de Munique, na qual nunca chegaram a andar na frente.

Depois do bronze em K1 500 metros e da prata no olímpico K1 1.000, o atleta limiano juntou-se ao jovem João Duarte, em primeiro ano de sénior, como prémio para quem trabalhou consigo a época toda, e com quem tinha ganhado um ouro na Taça do Mundo de Racice, República Checa.

A largar na lateral pista nove, sem a melhor perceção de prova, que habitualmente se discute nas linhas centrais, a dupla portuguesa teve um início mais lento e na verdade nunca recuperou, terminado em 3.22,073 minutos, a 8,261 segundos do ouro da campeã Alemanha, que terá a companhia no pódio da Espanha e Itália, respetivamente prata e bronze.

Esta tarde, às 14:30, horas de Lisboa, Pimenta vai disputar a sua quarta final estes Europeus, a de K1 5.000 metros, na qual tem chegado pódio consecutivamente nos últimos anos e na qual procura a 121.ª medalha em provas internacionais.

Nos mundiais do Canadá, disputados há duas semanas, Fernando Pimenta amealhou três medalhas, duas de prata, em K1 1.000 e K2 500 misto, com Teresa Portela, e a de bronze em K1 500.

No currículo de Pimenta destaca-se sobretudo o bronze olímpico em K1 1.000 metros em Tóquio2020, bem como a prata em K2 1.000, entretanto descontinuado do programa dos Jogos, em Londres2012, com Emanuel Silva.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.