Europeus: Hélder Silva na final B da C1 500 metros e na A dos 200

O canoísta Hélder Silva vai disputar a final B de C1 500 metros dos Europeus de Munique, após ter sido sétimo na sua meia-final uma hora após ter garantido a regata das medalhas em C1 200.

Mais vocacionado para os 200 metros, que deixaram de ser olímpicos, em favor dos 500 metros, o GNR largou da lateral pista oito e a meio da prova estava numa das três posições de acesso à final, contudo, sem 'pulmão', acabaria por ceder e cumpriu o resto da prova com o menor desgaste possível, a longos 16 segundos do búlgaro Angel Kodinov.

O olímpico no Rio'2016 vai agora procurar o melhor lugar entre o 10.º e o 18.º no domingo às 09:45, horas de Lisboa, sendo que disputará a final da C1 200 no sábado, às 13:28.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro qu Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.