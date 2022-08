Europeus: Hélder Silva nas meias-finais de C1 500 metros

O canoísta olímpico Hélder Silva vai disputar as meias-finais da prova de C1 500 dos Europeus de Munique, depois de se classificar no sexto lugar da sua eliminatória.

Sem aspirações a agarrar a única vaga disponível para a regata decisiva, o GNR apenas geriu a presença na meia-final, concluindo o seu desempenho a 10,584 segundos do moldavo Serghei Tarnovschi, vencedor em 1.50,452 minutos.

Na sexta-feira, às 10:25, horas de Lisboa, o canoísta disputa a meia-final, na qual procurará a presença na prova das medalhas, possível para os três primeiros.

Hélder Silva vai competir ainda em C1 200, a sua especialidade, distância na qual foi olímpico no Rio'2016, mas que entretanto saiu do programa dos Jogos.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.