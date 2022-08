Europeus: Inês Penetra falha acesso direto à final de C1 200

A canoísta Inês Penetra falhou esta sexta-feira o acesso direito à final de C1 200 metros dos Europeus de Munique, ficando em sexto da sua série, quando avançavam as três primeiras.

Na pista dois, Penetra concluiu a sua prova em 51,879 segundos, a 4,400 da espanhola Antia Jacome, que bateu a alemã Lisa Jahn por 611 milésimos de segundo e a georgiana Mariam Kerdikashvili por 1,709 segundos.

A portuguesa vai ter uma derradeira oportunidade na meia-final única, que se realiza no sábado, às 09:25, horas de Lisboa.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.