Europeus: Inês Penetra termina C1 200 no 12.º lugar

A canoísta Inês Penetra terminou, este sábado, os Europeus de Munique em 12.º lugar na prova de C1 200 metros, ao acabar em sexto lugar a sua meia-final, que ainda apurava três barcos para a regata decisiva.

Inês concluiu a prova em 50,647 segundos, a 2,786 segundos da húngara Kincso Takacs, que passou juntamente com a francesa Eugenie Dorange, a 675 milésimos de segundo, e a moldava Daniela Cociu, a 1,791.

Inês Penetra junta-se ainda este sábado, a Beatriz Lamas na final, direta, de C2 500 metros.

Na canoagem, destacam-se também este sábado, as finais de K1 1.000 e 5.000 metros de Fernando Pimenta, que já garantiu o bronze em K1 500, bem como a do K4 500 de João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela, conseguida esta manhã.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já cinco medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.