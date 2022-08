Europeus: João Ribeiro e Messias Baptista qiuntos em K2 500 metros

Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista foram este domingo quintos classificados na prova olímpica de K2 500 metros nos Europeus de Munique, ganha pelos húngaros Balint Kopasz e Bence Nadas.

A largar na pista dois, a dupla olímpica lusa cumpriu a distância em 1.32,490 minutos, mais 1,349 segundos do que a dupla vencedora, tendo a medalha de prata sido para os alemães Moritz Florstedt e Feliz Frank e a de bronze para os lituanos Mindaugas Madonis e Andrej Olijnik.

João, de 33 anos, e Messias, de 23, tinham ficado em quinto lugar nos mundiais de Halifax, no Canadá, de há duas semanas.

Nas Taças do Mundo, os portugueses conquistaram um ouro e um bronze.

A dupla integrou ainda o K4 500 metros, juntamente com Emanuel Silva e David Varela, que terminou em nono lugar, num desempenho irreconhecível depois da sétima posição nos Mundiais.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.