Europeus: K4 500 masculino apura-se para a final

O K4 500 masculino português apurou-se, este sábado, para a final dos Europeus de Munique, na Alemanha, ao classificar-se em terceiro lugar na meia-final única.

A competir na lateral pista nove, fruto de uma irreconhecível eliminatória, na qual foi repescado por tempo, restava ao quarteto luso um dos três melhores lugares na meia-final única, conseguindo-o atrás das favoritas Eslováquia e Espanha.

João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela, oitavos em Tóquio'2020, concluíram o seu desempenho em 1.22,374 minutos, a 1,512 segundos da Eslováquia, que bateu a Espanha por 660 milésimos de segundo.

O custo de ter ido à meia-final, sem apuramento direto, é que a regata das medalhas se disputa este sábado mesmo, às 12:45, horas de Lisboa, já depois de terem sido sujeitos a significativo desgaste.

O quarteto, que em 2023 tem de se classificar até ao sétimo lugar para ir a Paris'2024, foi precisamente sétimo há duas semanas nos mundiais do Canadá, em Halifax.

João Ribeiro e Messias Baptista disputam no domingo a final do também olímpico K2 500 metros, distância na qual foram quintos no mundial, depois de um ouro e um bronze em taças do mundo.

Na canoagem, destacam-se também este sábado as finais de K1 1.000 e 5.000 metros de Fernando Pimenta, que já garantiu o bronze em K1 500.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já cinco medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.