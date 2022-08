Europeus: K4 500 masculino em nono na final de Munique

Um irreconhecível K4 500 masculino português ficou este sábado em nono lugar na final dos Europeus de Munique, pagando o desgaste de ter garantido a presença na final somente esta manhã, na meia-final.

João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela estiveram sempre fora de prova, terminando o seu desempenho em 1.25,333 minutos, a distantes 5,051 segundos do ouro da Alemanha, que bateu a Eslováquia por 595 milésimos de segundo e a França por 620.

Muito abaixo do seu valor, o conjunto luso, com uma época muito atípica, ficou mesmo a mais de dois segundos do oitavo lugar.

O quarteto, que em 2023 tem de se classificar até ao sétimo lugar para ir aos Jogos Olímpicos Paris'2024, foi sétimo há duas semanas nos mundiais do Canadá, em Halifax, sendo que em Tóquio'2020 foram oitavos.

João Ribeiro e Messias Baptista disputam no domingo a final do também olímpico K2 500 metros, distância na qual foram quintos no Mundial, depois de um ouro e um bronze em taças do mundo.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.