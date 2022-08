Europeus: K4 500 masculino falha a final direta em Munique

O K4 500 metros masculino de Portugal falhou esta sexta-feira o acesso direto à final dos Europeus de Munique, não conseguindo uma das três vagas numa eliminatória demasiado forte.

A tripulação lusa ficou na pior série, pois encontrou a campeã mundial Espanha e a bronze Ucrânia, além da Eslováquia, quarta, e França, sexta, tendo apenas se apurado para a meia-final ao ser o melhor oitavo das duas séries.

João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela largaram na pista oito e concluíram a prova em 1.24,484 minutos, a 4,162 segundos Lituância, que venceu em 1.20,722, com 0,146 de avanço para a Ucrânia, segunda, e 0,389 para a França, terceira.

A meia-final única, que qualifica mais três barcos, realiza-se no sábado, às 08:30 (horas portuguesas).

Há duas semanas, nos Mundiais do Canadá, o quarteto olímpico - oitavo em Tóquio2020 - tinha ficado em sétimo lugar.

Este K4 500 foi reorganizado antes do mundial, com João Ribeiro a assumir a liderança, passando Emanuel Silva para a posição três no barco, Messias Baptista a avançar para a dois e David Varela a ser o único na mesma posição, a quatro, numa embarcação que, assim, se apresenta nova.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.