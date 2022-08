Europeus'2022: Bruno Afonso e Marco Apura falham final de C2 500 metros

Os canoístas Bruno Afonso e Marco Apura terminaram esta sexta-feira os Europeus no 12.º lugar da prova de C2 500 metros, após falharem o acesso à final com o sexto lugar na meia-final única.



A última tripulação lusa a competir hoje concluiu a sua prova em 1.44,327 minutos, a 3,863 segundos da Lituânia, que garantiu vaga na regata das medalhas juntamente com a Ucrânia e a Moldávia.

A seleção de canoagem garantiu hoje seis finais e as suas primeiras medalhas, dois bronzes, por Fernando Pimenta em K1 500 e Norberto Mourão na classe adaptada de VL2.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já cinco medalhas, nomeadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.