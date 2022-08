Europeus'2022: Canoagem aponta para mais medalhas no sábado

A canoagem vai estar novamente em evidência no penúltimo dia dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, principalmente com a possibilidade de o português Fernando Pimenta somar mais duas medalhas.

O duas vezes medalhado olímpico conquistou esta sexta-feira uma medalha de bronze, na final de K1 500 metros, e tem no sábado mais duas finais, a do olímpico K1 1.000 metros - a sua especialidade - e a do K1 5.000 metros, num dia em que, além das duas finais de Pimenta, a canoagem tem mais outras finais, a de C2 500, por Inês Penetra e Beatriz Lamas, e a de C1 5.000, por Beatriz Lamas.

Embora tenha ameaçado com diversos jogadores a presença na discussão das medalhas, o ténis de mesa tem apenas em Tiago Apolónia essa possibilidade, tendo este de vencer no sábado o seu encontro dos quartos de final, que lhe daria pelo menos a medalha de bronze, uma vez que o ténis de mesa não prevê a disputa do terceiro lugar.

O jogador português vai medir forças com o esloveno Darko Jorgic, em encontro agendado para 12:15 (horas portuguesas), podendo Apolónia, em caso de vitória, discutir o acesso à final ainda no sábado, com meias-finais previstas a partir das 16:50.

No atletismo, disputam-se as duas finais dos 20 km marcha, através Hélder Santos, João Vieira e Paulo Martins, nos masculinos e de Ana Cabecinha, Carolina Costa e Joana Pontes, em femininos.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já cinco medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.

Programa dos atletas portugueses para sábado (horas em Lisboa):

- Atletismo:

07:30: 20 km marcha masculinos - Hélder Santos, João Vieira e Paulo Martins.

09:15: 20 km marcha femininos - Ana Cabecinha, Carolina Costa e Joana Pontes.

19:43: 100 metros barreiras femininos - Olímpia Barbosa.

- Canoagem:

08:30: K4 500 mesculino - Messias Baptista, João Ribeiro, Emanuel Silva e David Varela, meias-finais.

08:35: K4 500 feminino - Ana Brito, Francisca Carvalho, Francisca Laia e Maria Rei, meias-finais.

09:25: C1 200 feminino - Inês Penetra, meias-finais.

09:30: KL2 200 masculino - Hugo Costa, meias-finais.

11:07: K2 500 feminino - Francisca Laia e Joana Vasconcelos, meias-finais.

12:00: K1 1.000 masculino - Fernando Pimenta, Final.

12:30: C2 500 feminino - Inês Penetra e Beatriz Lamas, Final.

15:25: K1 5.000 masculino - Fernando Pimenta, Final.

16:45: C1 5.000 feminino - Beatriz Lamas, Final.

- Ténis de mesa:

12:15: Singulares masculinos, quartos de final / Tiago Apolónia, Por - Darko Jorgic, Slo