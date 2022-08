Europeus'2022: João Ribeiro e Messias Baptista passam pelas meias-finais do K2 500

Os canoístas olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista vão ter de passar pelas meias-finais da prova olímpica de K2 500 dos Europeus de Munique, em que a única vaga de acesso à regata decisiva foi conquistada pela Eslováquia.



Os quintos classificados no Mundial do Canadá, há uma semana e meia, ainda tentaram surpreender na parte final, contudo, em prova muito mexida, os eslovacos seguraram a liderança cedo conquistada, para vencer em 1.33,025 minutos, 1,831 segundos mais rápidos do que os lusos, terceiros.

As meias-finais, que apuram três barcos, disputam-se na sexta-feira, às 16:45, horas de Lisboa.

Horas antes, pela manhã, a dupla compete nas eiminatórias de K4 500 metros, juntamente com Emanuel Silva e David Varela, com quem conquistaram o oitavo lugar em Tóquio2020.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.