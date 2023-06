Federação Portuguesa de Canoagem "muito satisfeita" por liderar pódios lusos nos Jogos Europeus

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), Vítor Félix, elogiou esta segunda-feira o desempenho da modalidade nos Jogos Europeus, congratulando-se por ser a que mais medalhas deu ao país na primeira semana de competição na Polónia.

"É claramente um balanço muito positivo. Um campeonato da Europa integrado nestes Jogos Europeus. É seguramente um dos nossos melhores europeus de sempre. De certeza os nossos melhores Jogos Europeus, em três edições. Ainda por cima com dois ouros e a prata do incontornável Fernando Pimenta, já com 131 pódios", elogiou o dirigente.

A meio da competição, Portugal soma nove pódios, sendo que quatro são da canoagem, três do atletismo, um do karaté e outro do padel.

"O presidente e a direção estão muito satisfeitos com os resultados da equipa, contribuindo para melhorar o desempenho de Portugal nestes Jogos Europeus", reforçou.

Messias Baptista, em K1 200 metros, e a dupla Teresa Portela/Kevin Santos, em K2 200 misto, conquistaram o ouro em Cracóvia, enquanto Fernando Pimenta foi prata em K1 500 -- a sua quinta prata em Jogos Europeus -- e Francisca Laia bronze em K1 200.

"Isto demonstra o que tem sido esta última década da canoagem portuguesa, sempre a lutar pelas primeiras posições. E tivemos ainda um quarto lugar a 15 milésimos de segundo do pódio. Mas não podemos perder foco do principal, que é o apuramento olímpico no campeonato do Mundo de agosto", vincou.

Os desempenhos de Portugal em Cracóvia, com quatro medalhas num total de 10 finais, e sem contar com as distâncias de 1.000 e 5.000 metros, devido à curta dimensão do lago, não mexe com os objetivos há muito traçados para os Jogos de Paris.

"Desde o início do ciclo que a federação definiu o objetivo de apurar oito a 10 canoístas. E com a obtenção de duas medalhas entre Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Quando se fala da canoagem, a fasquia é sempre elevada", assumiu.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.