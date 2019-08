Fernando Pimenta apura-se para as meias-finais do Mundial

O canoísta Fernando Pimenta iniciou esta quinta-feira a defesa do título mundial de K1 1000 com o primeiro lugar na sua eliminatória, indo agora disputar na sexta-feira o acesso à final em Szeged, Hungria.Pimenta liderou a sua prova de início ao fim, concluindo-a em 3.29,87 minutos, batendo o norueguês Lars Magne Ullvang, a 1,04 segundos, e o australiano Van der Westhuyzen por 1,90.O acesso à final, que qualifica os cinco primeiros para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, é disputado na tarde de sexta-feira em três semifinais, nas quais apuram os três mais fortes.Em C2 1000, Marco Apura e Bruno Afonso seguem em frente com o sexto lugar na sua eliminatória, que cumpriram sem grande esforço, uma vez que a meio deixaram de disputar os primeiros lugares.Na sexta-feira à tarde os moldes de apuramento são iguais aos de Pimenta, com a passagem à final dos três melhores de cada uma das séries: no caso da C2 1000, há oito embarcações com entrada direta para Tóquio2020.Esta tarde, competem os dois K4 500, compostos por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, bem como Teresa Portela, Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Francisca Carvalho.As eliminatórias femininas qualificam diretamente o primeiro barco para a final, nas masculinas não.No caso do K4 500, as sete melhores do Mundo garantem vaga no Japão.Os mundiais da Hungria reúnem um recorde de 102 países e mais de 1000 atletas.