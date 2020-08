Fernando Pimenta ataca duas finais

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho começou ontem a acolher o Campeonato Nacional de Regatas em Linha, para seniores, juniores, veteranos e paracanoagem, com cerca de seis de intervenientes envolvidos, entre atletas, treinadores, árbitros e dirigentes.

Um dos craques ontem em ação foi Fernando Pimenta, que se apurou para duas finais a realizar hoje. No K1 500 metros, o atleta que representa o Benfica classificou-se em 2º lugar nas eliminatórias (1.47,159 minutos), atrás do colega de equipa João Ribeiro (1.45,858), e à frente do sportinguista Emanuel Silva (1.48,285). A decisão desta distância realiza-se às 11h06.

Já no K1 1.000 metros, Fernando Pimenta foi 10º nas qualificações, com 4.08,811 minutos: José Ramalho (CN Prado) foi o mais rápido, com 3.59,395. A final disputa-se às 12h27.