Fernando Pimenta ataca hoje o ouro

Fernando Pimenta garantiu a presença em duas finais que se vão realizar hoje, na Taça do Mundo de canoagem que está a ter lugar em Poznan, na Polónia. O canoísta, de 29 anos, venceu as semifinais de K1 1.000 metros e de K1 1.500, ontem, e está apurado para as respetivas finais, às quais chega como principal favorito à conquista do ouro. O atleta do Benfica compete em 1.000 metros por volta das 12 horas e em 1.500 cerca das 13h25. Na distância de 1.500 metros, João Ribeiro, quarto na meia-final, também vai estar na final, acompanhando o compatriota e colega no Benfica. Ainda ontem, Teresa Portela foi igualmente quarta classificada em K1 500 metros, enquanto as equipas masculinas e femininas de K4 conseguiram apurar-se para as respetivas meias-finais. Já na paracanoagem, Norberto Mourão em VL2 ficou muito próximo do pódio, tendo alcançado o quarto lugar. Já Floriano Jesus alcançou o 6º posto na final de KL1.