Fernando Pimenta ataca medalhas na Polónia

O olímpico Fernando Pimenta é o cartão de visita da Seleção na Taça do Mundo de Poznan (Polónia). O medalha de bronze no K1 500 metros em Tóquio’2020 entra hoje em competição na especialidade e nas embarcações de K1 1000 e K2 misto 500, com Teresa Portela. O benfiquista disputará ainda o K1 5000, como na Taça do Mundo de Szeged (Hungria), onde conquistou o ouro a solo na distância mais curta, a prata nos 1000 e o bronze na embarcação mista. Norberto Mourão (ouro no VL2 200), Hélder Silva (prata em C1 200), e João Ribeiro e Messias Baptista (bronze em K2 500) também brilharam na Hungria. Quem igualmente compete hoje na Polónia são Gustavo Gonçalves, Iago Bebiano, David Varela e Pedro Casinha no K4 500; Iago Bebiano (K1 200), João Duarte (K1 1000), Teresa Portela (K1 500), David Varela (K1 500), e Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha (K2 500).