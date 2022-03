E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Pimenta confirmou o favoritismo e conquistou este domingo o 14.º título nacional de fundo consecutivo.Em Mirandela, o olímpico do Benfica, medalha de bronze em Tóquio'2020, fez o tempo de 20,49.41 minutos, à frente do colega de equipa João Ribeiro e de José Ramalho (Prado).Na vertente feminina de K1, Teresa Portela (Benfica), revalidou o título conquistado no ano anterior.