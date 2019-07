Fernando Pimenta conquista dois títulos nacionais de canoagem

O canoísta Fernando Pimenta sagrou-se este domingo campeão português de K1 e K2 1000 metros, durante os nacionais de velocidade, que decorreram no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.Na prova de K1 seniores 1000 metros, Fernando Pimenta, atleta do Benfica, terminou à frente de Emanuel Silva (Sporting) e Ruben Boas (Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses), segundo e terceiro, respetivamente.Na embarcação dupla (K2), também na distância de 1000 metros, Fernando Pimenta e João Ribeiro foram os mais rápidos, impondo-se a Artur Pereira e David Varela (Sporting) e a João Cunha Pereira e Bruno Moreira (Clube Náutico de Ponte de Lima), que concluíram nas segunda e terceira posições, respetivamente.Fernando Pimenta, campeão do Mundo em K1 1000 metros e 5000 metros, também se sagrou vice-campeão nacional de K1 500 metros, ao terminar atrás do campeão João Ribeiro, num pódio só com canoístas do Benfica, com Messias Baptista, que triunfou na prova de K1 200 metros, a obter o terceiro melhor registo.A competição de K1 200 metros feminina foi ganha por Francisca Laia (Sporting), com as benfiquistas Teresa Portela e Joana Vasconcelos a terminarem nas segunda e terceira posições, respetivamente.Joana Vasconcelos sagrou-se campeã nacional de K1 500 metros, prova na qual Francisca Laia garantiu o segundo lugar e Francisca Carvalho (Federação Portuguesa de Canoagem) terminou no terceiro posto.A dupla do Benfica, Joana Vasconcelos e Teresa Portela, conquistou o título na prova de K2 500 metros.Emanuel Silva, Artur Pereira, David Varela e Kevin Santos alcançaram o título de K4 500 metros para o Sporting, enquanto o Clube Náutico de Ponte de Lima, através de Joana Marinho de Sousa, Mariana Barros, Rita Fernandes e Inês Santos Costa, se sagrou campeão nacional de K4 500 metros, em femininos.Nas canoas, Ana Aidos Rodrigues (Instituto para o Desenvolvimento e Estudos de Cacia) conquistou dois títulos, nas provas de C1 Femininos 200 metros e 500 metros.Hélder Silva (Federação Portuguesa de Canoagem) foi o primeiro classificado em C1 1000 metros.O Clube Náutico de Prado colecionou mais dois títulos de Portugal, com os êxitos alcançados por Márcia Faria e Ana Afonso (C2 500 metros) e por Silvestre Pereira, André Giesteira, Nuno Vieira da Silva e Henrique Lopes (C4 1000 metros).José Lima de Sousa e Rui Soares (Liga Dura - Cultura, Espectáculo e Conhecimento) venceram em C2 1000 metros.