Fernando Pimenta conquista medalha de bronze na Taça do Mundo de velocidade

O canoísta português Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de bronze na prova de K1 500 metros da segunda etapa da Taça do Mundo de velocidade, que se está a disputar na cidade alemã de Duisburgo.Fernando Pimenta, o mais forte candidato da seleção portuguesa a conquistar medalhas na Alemanha, foi o terceiro mais veloz na final, com o tempo de 1.39,730 minutos, tendo sido apenas superado pelo alemão Tom Liebscher, que venceu a prova em 1.39,001, e o húngaro Balint Kopasz, segundo classificado, com 1.39,416.Antes, Fernando Pimenta, tinha terminado a final de K1 1.000 metros no quarto lugar, com o tempo de 3.28,856, a menos de um segundo do terceiro classificado, o húngaro Balint Kopasz, numa prova vencida pelo checo Josef Dostal, com 3.27,206, enquanto o russo Roman Anoshkin terminou na segunda posição.O atleta limiano tinha conquistado a medalha de ouro na primeira etapa da Taça do Mundo, em Poznan, Polónia, em K1 500 metros e 1.000, sendo que na prova de 5.000 foi forçado a abandonar, quando liderava, pelo facto de um concorrente lhe ter danificado o leme.A dupla composta por Emanuel Silva e João Ribeiro foi quinta classificada na final de K2 500 metros, com o tempo de 1.30,981 minutos, uma marca pior do que a que obteve nas meias-finais (1.30,124), em que foi terceira classificada na sua série.Os alemães Max Rendschmidt e Max Lemke conquistaram a medalha de ouro, depois de terem sido os mais rápidos (1.28,986 minutos), à frente das representações russa e francesa, que completaram o pódio.Na mesma prova (K2 500 metros), mas no setor feminino, Joana Vasconcelos e Teresa Portela não foram além do sétimo posto, com o tempo de 1.44,180 minutos, muito longe do duo vencedor, composta pelas francesas Manon Hostens e Sarah Guyot, que cumpriu a distância em 1.41,279.Em C2, Bruno Afonso e Marco Apura ficaram afastados da final de 500 metros, ao serem quintos classificados nas meias-finais, com o tempo de 1.43,315 minutos.A seleção portuguesa de canoagem tem como pontos altos esta época os Jogos Europeus, que se vão realizar em Minsk, entre 21 e 30 de junho, e o apuramento olímpico, de 21 a 25 de agosto, em Szeged, na Hungria.