Fernando Pimenta: «Contente mas não totalmente realizado»

Ir ao pódio numa grande competição é sempre bom, mas Fernando Pimenta ambicionava mais nos Europeus de Munique. O campeoníssimo português, de 33 anos, foi bronze em K1 500 metros e, apesar desta não ser a sua distância preferida, o olímpico queria que a sua 119ª medalha internacional fosse de outra cor.

"Sem dúvida que posso estar contente, mas não completamente feliz e realizado. Quando estamos na final, o pensamento é sempre dar o melhor e lutar pelo título. E fiz isso", comentou o limiano, que cumpriu a prova em 1.38,803 minutos, mais 0,791 segundos do que o vencedor, o alemão Jacob Schoff (1.38,012), enquanto a prata foi para o húngaro Adam Varga (1.38,237). "A medalha cai sempre muito bem, porém, num pódio, o terceiro lugar dá-me a estranha sensação de que sou o elo mais fraco dos três. Mas posso estar muito contente, pois não é a minha distância de eleição, a que trabalho", explicou Pimenta, que lamentou ter cometido um pequeno erro na largada: "Na parte final já não havia nada a fazer. Dei o meu máximo. Estou contente pela minha 119ª medalha".

Pimenta disputa hoje duas finais: a mais importante, a do olímpico K1 1.000, às 12h00, três horas antes do K1 5.000.



Seleção garante mais seis finais



Para além das duas medalhas, a canoagem garantiu ontem seis apuramentos para finais A. Teresa Portela qualificou-se para duas regatas das medalhas, em K1 500 metros e K1 200 metros; João Ribeiro e Messias Baptista seguem para a decisão de K2 500 metros; a Fernando Pimenta e João Duarte avançam em K2 1.000; Kevin Santos agarrou uma vaga em K1 200; e Hélder Silva segue em frente em C1 200. Já Francisca Laia e Joana Vasconcelos falharam o acesso à final A dos K2 500, assim como Bruno Afonso e Marco Apura em C2 500 e Hélder Silva em C1 500.



Para além das duas finais de Fernando Pimenta, realizam-se hoje as decisões de C2 500 feminino (Inês Penetra e Beatriz Lamas) e do C1 5.000 feminino (Beatriz Lamas).



Outro pódio para Mourão



Não foi só Fernando Pimenta a subir ao pódio! Pouco depois, Norberto Mourão conquistou o bronze em VL2 200 metros nos Europeus de paracanoagem em Munique. O português de 41 anos não conseguiu revalidar o título europeu mas repetiu a medalha conquistada há duas semanas nos Mundiais no Canadá, ao cumprir ontem a distância em 55,472 segundos, atrás do húngaro Tamás Juhász (53,948) e do espanhol Higinio Rivero (55,159).



"A minha 10ª medalha em grandes provas internacionais queria que fosse de ouro, mas foi de bronze. Fantástico, é continuar a trabalhar, somar medalhas atrás de medalhas. Hoje a prova não foi o que esperava, queria mais, muito mais. Queria ser campeão da Europa, revalidar o título, bater o recorde europeu, mas o vento do lado esquerdo, o meu pior, não me permitiu ‘disparar’ como eu gosto", comentou Norberto Mourão no final.