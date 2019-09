Fernando Pimenta de prata... em Tóquio

Fernando Pimenta deu um saltinho a Tóquio para participar no teste ‘event’ de ensaio para os Jogos Olímpicos do próximo ano e regressa a Portugal com a medalha de prata.

Duas semanas após ter obtido dois bronzes no Mundial ( K1 1.000 e K1 5.000), o canoísta de Ponte de Lima manteve o foco no pódio no Japão, ficando atrás do húngaro Balint Kopasz, a nova coqueluche da canoagem de velocidade. Kopasz já tinha batido Pimenta, por duas vezes, nos Jogos Europeus de Minsk, sendo que no Mundial foi ouro no K1 1.000. O alemão Jacob Schopf fechou o pódio em Tóquio.

Para além de Pimenta, foram ao teste ‘event’ Emanuel Silva, João Ribeiro, David Varela e Norberto Mourão (paracanoagem).